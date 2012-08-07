Урологи объяснили, почему вреден холодный чай

Американские ученые назвали негативное влияние холодного чая на здоровье человека. Уролог медицинского центра университета Лойолы Джон Милнер считает, что холодный чай способствует образованию камней в почках из-за повышенного содержания в этом напитке оксалатов.

В США около 10 процентов населения страдает мочекаменной болезнью. По мнению медика, для людей, которые имеют склонность к образованию камней в почках, холодный чай - самый вредный напиток.Урологи предупреждают, что излишнее употребление чая летом увеличивает риск появления мочекаменной болезни.Считается, что в жару надо много пить. Многие люди простую воду заменяют холодным чаем — он вкуснее. Но, как установили ученые, для почек этот напиток вреден.