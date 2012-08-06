Обнаружить стволовые клетки рака, с которых, как предполагается, начинается развитие любой злокачественной опухоли удалось сразу трём группам ученых - американских, голландских и бельгийских.

Чтобы не давать необоснованной надежды больным раком учёные воздерживаются от громких заявлений, но считают, что их исследования могут стать ключом к пониманию развития и возобновления злокачественных опухолей. Возможно, если учёным удастся найти способ подавления стволовых клеток рака, медики заговорят об избавлении от этой страшной болезни, диагностирование которой сегодня почти равноценно смертному приговору.

Согласно результатам, опубликованным в двух статьях в журнале Nature и одной в Science, стволовые раковые клетки могут в "спящем" состоянии переживать курсы лучевой и химиотерапии, а затем давать начало новой опухоли, передают Вести.

Первая группа исследователей, работавшая под руководством биолога Луиса Парада (Luis Parada) из Юго-западного медицинского центра при университете штата Техас, изучала развитие опухоли головного мозга у мышей. Учёные выявили в каждой изученной опухоли небольшое количество клеток, содержащих генетические маркеры, свойственные здоровым стволовым клеткам.

Дальнейшие эксперименты показали, что при сеансах химиотерапии погибают все клетки опухоли кроме меченых. После окончания курса лечения опухоль развивалась с новой силой. Причём именно выжившие клетки порождали новые.

Когда исследователи с помощью генетических методов подавили развитие меченых клеток, опухоль распалась на небольшие фрагменты, которые не представляли угрозы здоровью.

"Похоже, что существующая терапия, направленная на уничтожение быстрорастущих раковых клеток, безопасна для их предшественников", - сообщает Прада в пресс-релизе центра.

Вторая команда, работавшая под руководством Седрика Бланпэна (Cédric Blanpain) из бельгийского Свободного университета Брюсселя, нашла похожие клетки при исследовании рака кожи.

По мнению исследователей, это открытие может подсказать новые способы борьбы с заболеванием. Возможно, для предотвращения рецидивов не обязательно удалять все стволовые клетки. Достаточно путём генетического воздействия заставить их дифференцироваться, потеряв при этом способность к бесконечному делению.

В третьем исследовании, описанном в журнале Science, голландские учёные из института Хюбрехта (Hubrecht Institute) исследовали аденому толстой кишки с помощью так называемых мышей-конфетти, у которых разные типы клеток кишечника окрашены в разные цвета.

Анализ строения опухолей у таких генно-модифицированных грызунов показал, что все опухоли были окрашены в один цвет, но при этом состояли из клеток разного типа. Это подтверждает, что все они происходят от одного предшественника. Исследователи определили группу клеток, содержащих ген Lgr5+, присущий нормальным стволовым клеткам толстой кишки мышей. Именно они породили остальные раковые клетки.

"По сути эти клетки являются страшной пародией на нормальные стволовые клетки, — говорит руководитель исследования Ханс Клеверс (Hans Clevers). – Нет сомнения, что у человека развитие раковой опухоли происходит так же, как у мыши".Главной загадкой остаётся происхождение стволовых клеток рака. Они могут представлять собой изменённые формы обычных стволовых клеток или могут развиваться из других типов клеток, приобретая свои уникальные способности в ходе какого-то неизвестного науке процесса.

НА ФОТО: Стволовые раковые клетки (отмечены белыми стрелками) провоцируют рецидив Стволовые раковые клетки (отмечены белыми стрелками) провоцируют рецидив (иллюстрация Nature).

НА ФОТО: Разноцветные ткани толстой кишки генетически модифицированных мышей помогают учёным определить, из клеток какого типа развивается раковая опухоль Разноцветные ткани толстой кишки генетически модифицированных мышей помогают учёным определить, из клеток какого типа развивается раковая опухоль (иллюстрация A. G. Schepers et al., Science).