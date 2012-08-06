В Феодосии из-за африканской чумы ввели ограничения на продажу свинины

С прилавков выездных сельскохозяйственных ярмарок исчезнет мясо: в республиканской санитарной службе опасаются распространения африканской чумы. В Феодосии это решение сегодня озвучил заместитель городского головы Василий Ганыш, передает собкор «Аргументов недели – Крым» в Феодосии.

«Это касается не только Феодосии, но и Щебетовки, где проводятся ярмарки, Приморского и Берегового», - рассказал он.

Как стало известно, ввести подобные ограничения решили не только в Феодосийском регионе, в Крыму, но и в ряде других регионов Украины, в связи с участившимися случаями падежа свиней в селе Запорожской области.

«В селе Камышеватка был зафиксирован падеж свиней. Запорожской лабораторией установлен вирус африканской чумы, - пояснил собкору «АН – Крым» в Феодосии начальник управления ветеринарной медицины Феодосийского городского совета Роман Яиков, - сейчас в этом населенном пункте введен карантин, проводится массовый забой свиньи».

Главный ветеринарный врач Феодосии также обеспокоен ситуацией с обработкой пищевых отходов в заведениях общепита. Иногда ими кормят животных, но делать этого категорически не стоит: термически необработанные пищевые отходы могут стать причиной распространения африканской чумы.

В Феодосии запрет на выездную реализацию мясопродуктов, рассказал Яиков, ввели по двум причинам: не только из-за вспышки африканской чумы, но и в результате высокой температуры воздуха, ведь на жаре мясо быстро портится.

СПРАВКА. Вирус африканской чумы или лихорадки не представляет опасности для человека, однако у животных заболевание протекает в тяжелой форме и часто приводит к смерти. Специалисты всего мира отмечают высокий экономический ущерб, который ежегодно наносит африканская чума странам, где появляются очаги ее распространения.