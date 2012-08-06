Не ешьте то, что находилось рядом с компьютером - отравитесь

Киевские учёные из Института экологии человека постоянно проводят мониторинги влияния различных приборов, их электромагнитных полей на организм. В этот раз предметом исследования экологов стала вода.

Делали молекулярный анализ воды, оставляли недалеко от мобильного телефона или компьютера и через некоторое время анализировали состав снова.

Анализы показали, что рядом с мобильным телефоном и компьютером молекулярный состав воды преображался. Вода становилась агрессивной.

Такое же негативное воздействие от электроприборов испытывает и наш организм, ведь мы на 80% состоим из воды. Хотя человек и не ощущает дискомфорта, вредное влияние накапливается, что может провоцировать рак, болезни Альцгеймера, Паркинсона.



Киевские учёные предупреждают: принимать пищу за компьютером и держать по соседству чай или другие напитки не следует, так как это может нанести непоправимый вред здоровью.



