Во Франции изобретены духи для похудения

Представительницы прекрасного пола теперь могут смело использовать любой кулинарный рецепт, в том числе, даже самый калорийный. Парфюм для похудения снимет болезненную тягу к перекусам.



Действие духов основано на том, что в их составе есть вещества, которые, попадая на кожу, стимулируют выделение эндорфинов, то есть гормонов радости. Так что как только женщина почувствует какой-то психологический дискомфорт и потянется за очередной порцией чипсов, тортиков и т.п. – ей только нужно будет вовремя вспонить о духах и «окутать» себя их ароматом. Ведь научно доказано, что желание перекусить возникает, как правило, не из-за чувства голода.

В состав нового парфюма входят также кофеин, карнитин и экстракт спирулины, которые способствуют сжиганию жиров посредством активизации ключевых энзимов, ответственных за этот процесс. Создатели аромата рекомендуют наносить духи на кожу по утрам и в течении дня, когда захочется перекусить. А чтобы поскорее достигнуть идеальных пропорций, они советуют делать легкий массаж по утрам и вечерам.

Духи проходили тестирование, в котором участвовали женщины от 18 до 70 лет. Исследование показало, что после нанесения аромата 75% женщин расхотели перекусывать, 82% - почувствовали себя комфортнее, 75% оценили приятный аромат и сказали, что будут его использовать каждый день, а 70% женщин вообще пересмотрели свое отношение к еде.

Сенсационная новинка только вышла в продажу, а тысячи представительниц прекрасного пола уже становятся за ней в очередь.

