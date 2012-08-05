ООН призывает Манилу принять закон о контрацептивах. РПЦ категорически возражает

Закон о распространении бесплатных контрацептических средств ради существенного снижения высокой смертности рожениц, призвала в воскресенье Организация объединённых наций законодателей Филиппин.

Эта страна лидирует по этому показателю среди стран Юго-восточной Азии, передает Би-Би-Си.

Ранее в субботу группа католических священников выступила с протестом против этой законодательной инициативы, которая, по их мнению, ведет к разложению моральных ценностей.