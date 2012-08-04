Люди, следящие за своим весом, предпочитают выбирать обезжиренные молочные продукты. Считается, что насыщенный жир в продуктах питания позволяет набирать вес, увеличивает риск диабета 2 типа, проводит к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Но эксперты выявили, что в обезжиренных молочных продуктах нет никакой пользы, а жир в молоке вообще не имеет отношения к ожирению. Было проведено шестнадцать научных экспериментов. Одиннадцать из них показали, что жир в продуктах из молока никак не связан со здоровьем.

Исследование также подтвердило, что жир в таких продуктах, наоборот, связан лишь с низкой концентрацией в организме жира и не приводит при этом к набору лишнего веса.