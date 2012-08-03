Широкое распространение рака кожи, обнаружено у некоторых популяций диких морских рыб. Это показало совместное исследование билогов Университета Ньюкасла и Австралийского института морских наук.

Возможно, заболевание вызвано воздействием ультрафиолетового излучения, проходящего через озоновую дыру над Большим Барьерным рифом. Ранее меланому неоднократно вызывали у рыб в лабораторных условиях, потому что их форма заболевания очень похожа на человеческую. Но до сих пор не было зафиксировано случаев меланомы в естественной среде.

В настоящее время случаи рака кожи у рыб выявлены только в южной части Большого Барьерного рифа, но возможно новые исследования расширят границы распространения болезни. Кроме того, остаётся неясным, опасна ли больная рыба для человека при употреблении её в пищу.

Олнако учёные предполагают, что с развитием болезни активность рыб снижается, и они перестают попадаться на крючок, зато чаще попадают на обед к акулам.

"В дальнейшем мы постараемся установить точную причину рака. Уже сейчас мы знаем, что это не микробы и не загрязнение воды, поэтому наиболее вероятной причиной кажется ультрафиолетовое излучение. Изучение болезни у диких популяций рыб является очень трудоемким и дорогостоящим, поэтому трудно сказать, как давно она появилась. Сейчас нам известно о широком распространении меланомы среди трёх видов кораллового лосося, но мы не удивимся, если найдём её и у других видов", - говорит в пресс-релизе университета Ньюкасла руководитель исследований Майкл Свит, передали Вести.

Свит надеется, что страшные тёмные пятна настолько портят товарный вид улова, что никто ещё не догадался вывезти такую рыбу на рынок. О своём неприятном открытии биологи рассказали в статье в журнале PloS ONE.

На фото: Коралловый лосось, поражённый раком кожи (вверху), и здоровая рыба того же вида (внизу)(фото Michelle Heupel/Australian Institute of Marine Science).