Парфюмеры создали духи для похудания

Духи для похудания, разработанные британскими специалистами, порадуют тысячи женщин.При разработке духов были учтены исследования в области ароматерапии и нейрокосметики.

Духи, способствующие сбросить лишние килограммы, содержат ингредиенты, которые при попадании на кожу выделяют "гормоны радости" - эндорфины. После того, как они дойдут до мозга, у людей улучшается настроение и пропадает желание пожевать. Отметим, нередко дамы хотят перекусить не из-за голова, а в результате психологического дискомфорта.

В состав духов также входит кофеин, карнитин и экстракт спирулины, которые активируют важные энзимы, отвечающие в организме человека за сжигание жиров, передает РИА Новости.

Исследователи уже провели тестирование духов для похудания: 75% женщин, пользовавшихся новинкой, перестали устраивать "перекусы".