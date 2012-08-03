Ученые доказали, что умение прощать спасает от заболеваний инфарктов и инсультов
3 августа 2012, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые установили, что люди, кто не держит зла, умеет прощать своих обидчиков, обладают более крепким здоровьем, чем те, кто постоянно сердится, ворчит и дуется.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что у людей, которые быстро забывают обиды, не скачет давление. В эксперименте участвовали 200 добровольцев.
В ходе исследования их попросили вспомнить какую-нибудь обиду и самого обидчика. Одной половине участников исследования предложили заострить внимание на этом, а остальные должны были постараться смягчить неприятные воспоминания и простить недоброго человека. После этого всем добровольцам предложили на пять минут отвлечься от своих мыслей, и вновь напомнили им об обидах.
Врачи измерили сердечный ритм и давление у участников эксперимента. В результате у группы "обиженных" отмечались изменения давления. У остальных этот показатель был в норме.
Ученые отметили, что кратковременные скачки артериального давления не вредны для здоровья. Но повышенные показатели в течение продолжительного времени ведут к гипертонии, что увеличивает риск инфаркта и инсульта.