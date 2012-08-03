Кофе способен помочь предотвратить возникновение серьезного недуга

Ученые продолжают выяснять ответ на вопрос: пользу или вред приносит кофе человеческому организму, и проводят новые исследования. Так, ученые уверены, что кофеин полезен при болезни Паркинсона.

Кофеин способствует снижению тяжести тремора у больных, сообщили сотрудники Университета Макгилла в Канаде.

61 пациент в ходе найной работы принимали каждый день в течение шести недель таблетки с кофеином в концентрации, эквивалентной примерно трем чашкам кофе. Полученные результаты сравнивались с участниками группы, не получавшими кофеин.

Испытуемые, в итоге, демонстрировали значительные улучшения моторики.

В разработке уже находятся лекарства, действующие на больных аналогичным образом, но кофеин, по мнению ученых, может стать более дешевой альтернативой.