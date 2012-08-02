Минздрав настаивает на всеобщей обязательной диспансеризации

Глава Министерства здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о том, что в России планируется устраивать масштабную диспансеризацию: все молодые люди старше 18 лет будут раз в три года проходить медосмотр специалистов.

По словам Скворцовой, такая система мероприятий, включающих профилактический медицинский осмотр врачами нескольких специальностей, существует во многих странах мира. Если у медиков не будет замечаний, то молодой человек будет находиться в «группе практически здоровых», в случае, если врачи найдут у него «фактор риска» он перейдет в другую группу, сообщает remedium.ru.

Скворцова отметила, что Минздрав планирует внедрить американский опыт, предполагающий использование мобильных устройств и волонтеров, для того, чтобы напоминать людям из групп риска о необходимости следить за своим здоровьем. Напомним, в СССР граждане проходили диспансеризацию.