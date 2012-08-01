Найден очень простой способ лечения депрессии - палатка

Ученые из Университета Аризоны нашли совершенно новый способ лечения депрессии, и поможет людям в этом - обычная туристическая палатка. Для этого нужно расположиться в ней так, чтобы голова находилась снаружи, а тело внутри палатки.



Таким образом, голова будет оставаться в прохладе, а температуре в палатке, и соответственно в теле, будет повышаться. Это помогает восстановиться выработке химического соединения в мозге, в том числе бета-эндорфинов, являющихся природным обезболивающим и повышающих уровень счастья человека. Длительность такой несколько смешной терапии - 2 часа.

Ученые решили обратить внимание на этот термо-способ после того как некоторые пациенты стали рассказывать, что они лучше себя чувствуют после посещения сауны.



