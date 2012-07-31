Собака спасла хозяйку от страшной болезни

Кавалер-кинг-чарльз спаниель долгое время что-то настойчиво пыталась дать понять своей 43-летней хозяйке, британке Шэрон Роулинсон, волнуясь и постоянно что-то вынюхивая.



Пенни, так зовут домашнего питомца, как-то ночью встала на грудь Шэрон Роулинсон и та, наконец, почувствовала сильную боль в груди.

Молчаливые, но красноречивые мольбы Пенни были услышаны и Шэрон решилась на медицинское обследование. Выяснилось, что у женщины злокачественное новообразование именно в том месте, куда так упрямо указывала собака.

В июле 2012 года раковую опухоль Шэрон удалили хирургическим путем. С тех пор Пенни перестала обнюхивать свою хозяйку, а их взаимоотношения их стали еще более нежными.

Способность собак диагностировать злокачественные новообразования впервые была доказана в 1989 году. Считается, что эти домашние питомцы реагируют на вырабатываемые опухолями алканы и ароматические соединения. Собаки могут обнаружить рак легких у 71% своих хозяев. Известны также случаи, когда собаки распознавали рак кожи, груди, простаты, яичников и желчного пузыря.



