Людям грозит новый штамм вируса гриппа - ученые

В США ученые предупреждают, что новый штамм вируса гриппа - H3N8, который они недавно обнаружили, может нести угрозу здоровью и жизни людей. Об этом сообщается в статье ученых в издании Американского общества микробиологии.

По данным ученых, новый штамм вируса вызвал массовую гибель тюленей в Новой Англии. Специалисты считают, что этот штамм гриппа появился у тюленей от птиц. Эксперты утверждают, что H3N8 может стать первым примером вируса, который встречается и у птиц, и у морских млекопитающих. По мнению ученых, подобная мутация нового штамма H3N8 может быть опасна и для человека, в частности, для его дыхательной системы.

По данным специалистов ВОЗ, новый тип вируса появляется в мире раз в 10-40 лет и тогда начинается пандемия, так как новый вирус всегда агрессивен и не поддается никаким известным вакцинам. Для него нужна особая.

Вирус гриппа не является чисто человеческим, в природе им поражаются многие млекопитающие: лошади, свиньи, киты, тюлени и все виды птиц. Вирус сохраняется в воде от месяца до полугода в зависимости от температуры. Основной механизм поддержания вируса гриппа в природе – водно-фекальный. Именно так заражаются дикие птицы, у которых инфекция происходит или в виде воспаления кишечника, или вовсе бессистемно. Птицы переносят все виды гриппа, а существует их три - А, В и С. Млекопитающие же - только небольшой их ряд.