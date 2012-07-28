ВОЗ: полтора десятка жизней унесла лихорадка Эбола в Уганде

На западе Уганды от страшной болезни - геморрагической лихорадки Эбола погили за июль14 человек. В субботу правительство страны в совместном заявлении с ВОЗ подтвердили, что выявлен именно этот вирус.

"Лабораторные исследования подтвердили, что неизвестное заболевание в деревне Кибаале действительно является геморрагической лихорадкой Эбола", - говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения и правительства Уганды на сайте ВОЗ.

Всего в деревне зарегистрировано 20 больных. Местные жители покидают свои дома, власти призывают население соблюдать спокойствие. Создана специальная комиссия для борьбы с распространением лихорадки.

Главная задача заключается в том, чтобы удержать от бегства врачей и медсестер, которые легко могут заразиться от больных.

Геморрагическая лихорадка Эбо́ла (EHF) - острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызываемая вирусом Эбола. Редкое, но очень опасное заболевание: летальность в 50-90% клинических случаев. Поражает человека, некоторых приматов, а также, как выяснилось, свиней.

Вакцины от этого заболевания в настоящее время не существует

Впервые болезнь была выявлена в 1976 году на территории современной Демократической Республики Конго и названа по имени протекающей рядом с местом заражения реки. Ученые считают, что сначала человек может заразиться вирусом Эболы от животных.