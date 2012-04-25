В Подмосковье проверяют данные о заражении ребенка СПИДом в медучреждении

//Здоровье

25 апреля 2012, 23:16 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта all-machine.ru

Прокуроры проводят в Московской области проверку по информации о заражении малолетнего ребенка ВИЧ-инфекцией в детской больнице Подольска, где мальчик лежал не один раз, и в последний – чуть более года назад.

"Подольская городская прокуратура Московской области организовала проверку по информации, размещенной в ряде СМИ, о заражении малолетнего ребенка вирусом иммунодефицита предположительно в одном из медицинских учреждений", - сообщил сайт Генпрокуратуры РФ в среду.

Кроме того, прокуратура контролирует ход доследственной проверки, которую проводят по данному сообщению в СМИ следственные органы.

"Ранее некоторые средства массовой информации сообщили, что комиссия Министерства здравоохранения Московской области начала проверку в нескольких больницах после того, как врачи выявили у мальчика опасное заболевание - вирус иммунодефицита", - говорится в сообщении.

Напомним, главный специалист отдела медицинской помощи детям минздрава Ольга Галяс сообщила в среду РИА Новости, что комиссия минздрава Подмосковья расследует обстоятельства заражения четырехлетнего ребенка ВИЧ-инфекцией, завершить проверку планируется к 30 апреля.

Ранее радио "Вести ФМ" сообщило, что ВИЧ диагностировали у четырехлетнего Олега Васильева, оба родителя которого здоровы. Более того, все ближайшие родственники малыша сдали анализы на ВИЧ. Результаты у всех отрицательные. При этом мальчик незадолго до выявления ВИЧ-инфекции лечился в одной из больниц Подольска.

Отметим, что наказание за заражение ВИЧ — до пяти лет лишения свободы.