В Петербурге обсуждают проблему безопасности лекарств

//Здоровье

25 апреля 2012, 13:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

www.babyblog.ru

В конференц-зале гостиницы «Таврическая» сегодня открылось совещание с производителями и дистрибьюторами лекарств Северо-Западного Федерального округа по вопросам качества, эффективности и безопасности лекарственных средств.



Перед участниками мероприятия выступят с докладами и.о руководителя Росздравнадзора Елена Тельнова, руководитель Управления Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Альберт Измайлов, заместитель директора Санкт-Петербургского филиала ФГБУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора Людмила Стрелкова, а также представители Администрации Санкт-Петербурга, органов исполнительной власти и других заинтересованных ведомств.



По окончании совещания все желающие смогут принять участие в ознакомительной экскурсии по новому лабораторному комплексу по контролю качества лекарственных средств ФГБУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора, введенном в эксплуатацию в Санкт-Петербурге. Основными задачами лабораторного комплекса являются проведение экспертизы качества лекарственных средств в рамках государственного выборочного контроля по заданию Росздравнадзора, а также содействие производителям и другим субъектам обращения лекарственных средств при проведении экспертизы качества с использованием всего потенциала лаборатории.



Комплекс расположен в 4-этажном новом здании и занимает общую площадь более 2700 кв.м. Все производственные помещения оборудованы в соответствии с требованиями международных и отечественных стандартов. Отличительными особенностями комплекса являются многоуровневая система вентиляции и кондиционирования воздуха, проходные и передаточные шлюзы, зонирование рабочих помещений (чистые зоны), современная организация аварийной системы безопасности. Лабораторный комплекс состоит из организационного отдела, аналитической, микробиологической и фармакологической лабораторий, где работают 48 высококвалифицированных специалистов, имеющих большой опыт в области контроля качества лекарственных средств.



В аналитической лаборатории проводятся испытания лекарственных средств на самом современном высокоэффективном оборудовании по показателям:«подлинность», «количественное содержание», «посторонние примеси», «растворение», «распадаемость», «истираемость» и др.



Микробиологическая лаборатория, оборудованная в соответствии с международными стандартами, позволяет проводить работу с микроорганизмами III и IV групп патогенности, определять антимикробную активность антибиотиков, проводить тесты «Микробиологическая чистота», «Стерильность», «Бактериальные эндотоксины».



В фармакологической лаборатории проводятся испытания лекарственных средств на пирогенность и токсичность. В ее состав входит виварий с изолированным карантинным блоком с кабинетом осмотра лабораторных животных. В ближайшее время на базе лабораторного комплекса приступит к работе передвижная экспресс-лаборатория, которая позволит осуществлять контроль качества лекарственных средств непосредственно на объекте инспекционной проверки: аптеке, аптечном пункте, больнице, поликлинике.