Ученые в Японии изобрели очки, способствующие похудению

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25 апреля 2012, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

Уникальные очки для похудения разработали в Японии ученые из Токийского университета. «Волшебные» очки изобрела команда ученых под руководством профессора Мичитака Хиросэ.

Действие уникальных очков заключается в том, что они зрительно увеличивают или уменьшают пищу на тарелке. В то же время они не меняют пропорции рук и окружения человека, стремящегося избавиться от лишнего веса.

Ученые, разрабатывая идею, руководствовались тем, что очки помогут людям употреблять меньше пищи, и таким образом худеть. Исследователи провели первые эксперименты. В группе добровольцев носившие очки, съедали на 9,3% меньше печенья, при увеличении изображения на 50%.

Но когда очки были настроены на уменьшение в 33%, подопытные съедали на 15% печенья больше.Отметим, в Японии проблема ожирения не стоит настолько остро, как США и Западной Европе.