Онищенко следит за эпидемией во Вьетнаме, но запретов не вводит

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24 апреля 2012, 15:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта radiomayak.ru

Российская санитарная служба следит за вспышкой неизвестной инфекции во Вьетнаме, но пока не видит повода вводить запрет на поездки в эту страну, сообщил главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Вьетнам не является ведущим направлением для российских туристов, подчеркнул Онищенко, передает Интерфакс. Тем, кто едет во Вьетнам, главный санитарный врач посоветовал соблюдать правила гигиены.

"АН" писали, что во Вьетнаме отмечена вспышка, по одной из версий, энтеровирусной инфекции, которая поразила сотни преимущественно молодых людей. Десятки погибших.