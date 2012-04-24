Найден новый способ лечения мигрени

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24 апреля 2012, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

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Ученые из США исследовали механизм возникновения головной боли у человека при употреблении холодных продуктов, известной как «обморожение мозга» (brain freeze): боль связана с резким изменением кровотока в сосудах мозга.





«Обморожение мозга» – головная боль, связанная с внутренним воздействием холода – это резкая боль в области висков и лба, возникающая при воздействии холода на твердое небо, ранее механизм ее возникновения не был известен.

Исследователи из Гарвардского университета изучили кровоток в мозге 13 добровольцев, испытывающих головную боль после приема холодной жидкости: обнаруженный механизм, надеются ученые, поможет в понимании причин других видов головной боли, в частности мигрени , и поиске методов для их лечения. передает портал MedDaily - Медицинские новости.