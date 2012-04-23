Новорожденной из Курска сделана уникальная операция на глазах

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23 апреля 2012, 15:44 [«Аргументы Недели», Елена ПЛАВСКАЯ ]

5 марта 2012 г. специалистами Калужского филиала МНТК была выполнена уникальная операция пациентке из Курска на обоих глазах, вес малышки на момент операции 1800 гр. Мама с малышкой планирует приехать в Калугу на контрольный осмотр 25 апреля 2012 г, сообщили "АН" в пресс-службе ФГУ МНТК 'Микрохирургия глаза' им. акад. С.Н. Федорова.

Ежегодно в России почти 10% детей рождаются недоношенными (более 125 тысяч). Из них более 20% страдают тяжелым заболеванием глаз – ретинопатией недоношенных.

Ретинопатия недоношенных – заболевание глаз, развивающееся только у недоношенных детей, приводящее в поздних стадиях к стойкому снижению зрения, а в тяжелых формах - к слепоте уже в возрасте 4 - 6 месяцев. В настоящее время РН не только медицинская, но и серьезной общественная проблема.

К сожалению, из-за ряда факторов, в том числе социальных и экологических, количество детей, родившихся ранее 40 недель, ежегодно растет.

Еще 10 лет назад дети, родившиеся ранее 29 недель и массой тела менее 1000 гр. не выживали. Современные реанимационные технологии позволяют выхаживать даже детей с весом 500-600 гр., такие крохи имеют множество патологий незрелого плода, в том числе тяжелые заболевания глаз.

Эффективную помощь детям с РН (ранние стадии 1,2,3) можно оказать только в два первых месяца жизни. Именно в этот период врачи могут сохранить зрение ребенку.

Офтальмологами МНТК разработана методика комплексного лечения детей с ретинопатией недоношенных, позволяющая активно противодействовать процессу развития заболевания, что приводит к снижению детской инвалидности по зрению.

В 2003 г. в Калужском филиале МНТК «Микрохирургия глаза» создан Центр ранней диагностики и лечения детей с ретинопатией недоношенных. Офтальмологи МНТК работают в тесном контакте с врачами-неонатологами отделений патологии новорожденных детских больниц в городах: Калуга, Орел, Брянск, Тула, где опытным офтальмологом МНТК регулярно проводятся осмотры всех недоношенных детей в первые недели жизни с целью выявления РН.

С 2011 г. Калужским филиалом ФБГУ МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова налажена система телекоммуникационного обмена: цифровые изображения сетчатки глаз недоношенных младенцев, находящихся на выхаживании в перинатальных центрах страны, посредством современных телекоммуникационных технологий передаются в Калужский филиал, где просматриваются и анализируются с последующей выдачей экспертного заключения с рекомендациями по тактике лечения пациентов.

Сегодня специалисты Центра разработали и внедрили в практику уникальные методы оказания высокотехнологичной офтальмологической помощи детям с РН: самое раннее выявление (с 3 - 4 недели жизни ребенка) и комплексное лечение. Применяется наиболее эффективный, безопасный и дозируемый способ лечения РН – транспупиллярная паттерная лазеркоагуляция сетчатки. В сочетании с другими физиотерапевтическими энергетическими методиками, эта уникальная технология помогает сохранить зрение детям, ранее обреченным на слепоту.

Вот один случай из практики применения телемедицины.

В Курском перинатальном центре находилась на выхаживании Елизавета Е. Девочка родилась глубоконедоношенной на 25-26 неделе беременности с массой тела 1800 г. В возрасте 7 недель малышка была осмотрена врачом-офтальмологом в центре выхаживания недоношенных. Доктор проходила обучение на базе Калужского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» имени Фёдорова. Обследование было проведено на ретинальной педиатрической камере «RetCam Shuttle» с помощъю которой, выявили прогрессирующую форму активной ретинопатии недоношенных. Благодаря налаженной системы обмена, фотоснимки глазного дна были направлены в Калужский филиал МНТК. Врачи детского хирургического отделения проанализировали данные снимки и диагностировали тяжелую форму ретинопатии недоношенных (3-я послепороговая стадия ретинопатии недоношенных с высоким риском прогрессирования, с локализацией патологического процесса в центральной зоне глазного дна), которая при несвоевременности лечения приводит к слепоте. На основании снимков врачом-офтальмологом дано заключение о необходимости экстренного проведения лазеркоагуляции сетчатки. Ввиду отсутствия возможностей проведения этой операции в Курске, руководством перинатального центра, совместно с администрацией города было принято решение о транспортировке ребенка в Калугу. Через 3 дня девочка была доставлена на реанимобиле, в сопровождении врача-реаниматолога, в Калужскую клинику.

5 марта 2012 г. специалистами Калужского филиала МНТК была выполнена транспупиллярная паттерная лазеркоагуляция сетчатки с использованием лазерной офтальмологической системы «PASCAL Photocoagulator» маленькой пациентке на обоих глазах, вес малышки на момент операции 1800 гр. На следующий день ребенок был направлен на дальнейшее выхаживание в Курск, где регулярно осматривалась офтальмологом на ретинальной педиатрической камере «RetCam Shuttle» в течение 2-х недель. Снимки глазного дна направлялись в Калужский филиал для контроля, был выявлен полный регресс заболевания. Самое главное сохранили зрение ребенку.

Именно такие результаты дают стимул к дальнейшему совершенствованию в разработке и внедрении новых технологий в таком сложном заболевании у недоношенных детей.

Можно с уверенностью сказать, что при внедрении новой технологии лазеркоагуляции аваскулярной зоны сетчатки врачам МНТК удалось сохранить зрение 494 малышам. Эти дети смогут нормально развиваться, учиться в обычной школе, освоить любимую профессию. Таким образом, решается не только медицинская, но и социальная проблема – снижение детской инвалидности по зрению.