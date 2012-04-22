Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

В Белоруссии с 1 июля средства контрацепции будут продавать по рецепту

22 апреля 2012, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Белоруссии смогут покупать большое количество разнообразных лекарств только по рецепту врача.Нововведение начнет действовать с 1 июля 2012 года. В перечень лекарств Минздрав Белоруссии включил и оральные контрацептивы.

Позицию министерства здравоохранения изъяснила начальник отдела помощи матерям и детям управления организации медицинской помощи Елена Богдан. По ее словам, "каждая женщина уникальна, контрацептивов на белорусском фармрынке представлено очень много, поэтому эти препараты должен назначать врач, а не соседка, сестра или подруга". В Белоруссии "не так много женщин, которые защищают себя от нежелательной беременности с помощью оральной контрацепции, – около 30%",- заявила Елена Богдан. По мнению чиновницы, такой метод надо активнее пропагандировать, и этому поможет как раз исключение контрацептивов из безрецептурного перечня, пишет Фонтанка.ру. Это приведет к тому, что жительницы Белоруссии будут не менее двух раз в год ходить на прием к акушеру-гинекологу, чтобы проследить, как действует препарат.

ЕЛ

//картина дня

В мире

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

СМИ назвали российские подлодки, способные сделать США "необитаемыми"

Американские источники оценили всю мощность ракет, расположенных на подводных на российских атомных подлодках "Борей". По мнению издания, России не понадобятся другие ядерные силы, чтобы нанести мощный удар по США.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

//новости ан

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…

//новости ан

//новости ан