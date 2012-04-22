В Белоруссии с 1 июля средства контрацепции будут продавать по рецепту

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22 апреля 2012, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Жители Белоруссии смогут покупать большое количество разнообразных лекарств только по рецепту врача.Нововведение начнет действовать с 1 июля 2012 года. В перечень лекарств Минздрав Белоруссии включил и оральные контрацептивы.

Позицию министерства здравоохранения изъяснила начальник отдела помощи матерям и детям управления организации медицинской помощи Елена Богдан. По ее словам, "каждая женщина уникальна, контрацептивов на белорусском фармрынке представлено очень много, поэтому эти препараты должен назначать врач, а не соседка, сестра или подруга". В Белоруссии "не так много женщин, которые защищают себя от нежелательной беременности с помощью оральной контрацепции, – около 30%",- заявила Елена Богдан. По мнению чиновницы, такой метод надо активнее пропагандировать, и этому поможет как раз исключение контрацептивов из безрецептурного перечня, пишет Фонтанка.ру. Это приведет к тому, что жительницы Белоруссии будут не менее двух раз в год ходить на прием к акушеру-гинекологу, чтобы проследить, как действует препарат.