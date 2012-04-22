Ученые: Вода улучшит результат экзамена

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22 апреля 2012, 08:43 [ «Аргументы Недели» ]

rus.newsru.ua

Исследование, проведенное группой британских специалистов, установило, что студенты, употребляющие во время тестов и экзаменов воду, получают в итоге лучшие отметки по аттестации.

В исследовании приняли участие 447 студентов примерно одного уровня успеваемости, 25% из них приносили с собой на экзамен бутылку воды.

Утановлено, что отметки студентов, употреблявших воду во время сдачи экзаменов, были в среднем на 5% лучше, чем в среднем по курсу.