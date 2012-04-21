Виновниками волны алкоголизма в России оказались женщины

//Здоровье

21 апреля 2012, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]

Народная беда - «алкоголизм» захлестнула Российское государство и страны ближнего зарубежья. Самое ужасное в сложившейся ситуации, что «виновниками торжества» оказались по большей части... женщины.



Для того, чтобы попасть в зависимость от спиртных напитков, представительницам слабого пола требуется всего один-два года. В то время как у любого мужчины на это уходит десять лет. Не стоит забывать о том, что при ежедневном употреблении 2 стаканов красного вина значительно повышается уровень холестерина в крови, появляется аритмия, скачет давление, увеличивается вес, страдает костная система, нарушается гормональный строй, не говоря уже о нарушении психического состояния.



«Многие дамы, загруженные бытовыми проблемами, домашними обязанностями и рабочими стрессами пытаются найти в алкоголе отдушину, дабы расслабиться и обрести успокоение. После пары лет подобного образа жизни у них появляется ярко выраженное слабоумие и деградация. Большинство выпивающих, спохватившись, может, и желали бы обратиться за помощью к доктору, но ставят предрассудки выше этого и оттягивают до того момента, когда уже ничем не помочь», - замечает профессор «Школы трезвости» А.В. Мельников пишет .uznayvse.ru.

Лечение алкоголизма в современных медицинских клиниках включает в себя комплекс научно-обоснованных передовых методик. Программа лечения разрабатывается индивидуально для каждого пациента, на основании данных предварительных обследований.



