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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Кофе снизит негативные последствия долговременной работы за компьютером

21 апреля 2012, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сухость глаз, жжение, боязнь яркого света и быстрая утомляемость – эти симптомы уже знакомы многим, работающим за монитором компьютера, однако ученые нашли способ не медикаментозного лечения этих симптомов.
Ученые центра при Токийском университете, провели исследование с участием 78 добровольцев. Участники были разделены на две группы: одним давали капсулы с кофеином, а другой – плацебо (пустышки),  затем обе группы поменялись ролями. Спустя 45 минут после приема пилюль производился замер уровня слезоотделения.
В итоге оказалось, что регулярное употребление кофе способствует активному выделению слезной жидкости, которая естественным путем защищала зрение от  синдрома сухого глаза, а также служила профилактикой.

ЕП

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