Кофе снизит негативные последствия долговременной работы за компьютером

//Здоровье

21 апреля 2012, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Сухость глаз, жжение, боязнь яркого света и быстрая утомляемость – эти симптомы уже знакомы многим, работающим за монитором компьютера, однако ученые нашли способ не медикаментозного лечения этих симптомов.

Ученые центра при Токийском университете, провели исследование с участием 78 добровольцев. Участники были разделены на две группы: одним давали капсулы с кофеином, а другой – плацебо (пустышки), затем обе группы поменялись ролями. Спустя 45 минут после приема пилюль производился замер уровня слезоотделения.

В итоге оказалось, что регулярное употребление кофе способствует активному выделению слезной жидкости, которая естественным путем защищала зрение от синдрома сухого глаза, а также служила профилактикой.