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//Здоровье

"Царица круп" дает приказ освободиться от лишнего груза (ВИДЕО)

17 апреля 2012, 21:16 [ «Аргументы Недели» ]

Знакомая многим двухнедельная диета, основанная на употреблении запаренной гречки и кефира, давно ни для кого уже не является новостью. Но что ждать от этой кратковременной процедуры?

Для того, чтобы получить стоящий эффект от диеты с гречневой кашей, надо реально смотреть на вещи и ставить перед собой выполнимые задачи. Только при здравом подходе к диете она может стать помощником не только в борьбе с лишним весом, но и оздоровлением всех органов.

Самым видимым итогом для опробовавших эту простую диету станет очищение организма от шлаков, а это -  красивая кожа и здоровый цветущий вид. При этом человек, правильно соблюдавший диету, способен значительно улучшить иммунитет. Но особо увлекаться диетой не стоит, некоторым эта диета не помогает. Например, дочка Ирины Аллегровой пробовала - похудеть не удалось.

«Многие жалуются, что после потребления гречки и кефира стрелка весов не показывает значительных изменений в весе, но объемы при этом меняются. Следует признать и усвоить для себя, что конечной целью и является снижение внешних объемов. Ведь, согласитесь, если на вид вы выглядите оздоровленным и похудевшим, вашему окружению нет дела до того факта, что покажут при этом весы», - подмечает ведущий профессор Европейского центра эстетической медицины и снижения веса, публикует его слова Uznayvse.ru.

А вот от отеков гречка - самое верное средство. Достаточно размельчить крупу в кофемолке и принимать по одной столовой ложке в день.

НС

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