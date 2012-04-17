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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Ученым удалось обнаружить причину того, что одни люди умнее других

17 апреля 2012, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

www.nakanune.ru
www.nakanune.ru

 

Калифорнийские ученые заявляют, что им удалось обнаружить ген, способный делать человека умнее, чем все остальные. Открытие сделано в процессе исследования причин заболеваний головного мозга, связанных с генетикой.

Ученые обнаружили вариацию гена HMGA2,Пол Томпсон – невролог университета Лос-Анджелеса – считает, что именно этот ген может сделать человека умнее, но, к счастью, это не единственный фактор, влияющий на интеллектуальное превосходство человека.
Во время эксперимента ученые исследовали ДНК более чем 20 000 человек, проживающих в Европе, Северной Америке, Австралии. 

 

ЕП

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