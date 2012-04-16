Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Здоровье

Олимпийцам КНР власти запретили есть китайское мясо

16 апреля 2012, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта samosoboj.ru
Фото с сайта samosoboj.ru

Власти КНР выпустили официальное предупреждение для членов национальной сборной, претендующих на участие в Олимпиаде. Спортсменов просят отказаться от употребления мяса в Китае из-за опасности содержания в нем "кленбутерола".

Чтобы избежать случайного попадания запрещенной субстанции в организм, спортсменам советуют отказаться от говядины, баранины и свинины и отдать предпочтение курице и рыбе.

В ноябре 2011 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) уже официально предупреждало спортсменов об опасности употребления мяса в Китае и Мексике. ВАДА рекомендовало спортсменам питаться группами, а не по отдельности, и только в кафе и ресторанах, одобренных организаторами соревнований или спортивной федерацией.

"Мы уже собрали достаточно сведений о том, что в некоторых странах существует риск употребления зараженного мяса, поэтому мы призываем спортсменов с особым вниманием относиться к тому, что они едят. Это предупреждение ВАДА остается актуальным и сегодня. Китай и Мексика принимают меры для исправления ситуации. Тем не менее, необходимо, чтобы спортсмены, врачи и тренеры знали о том, как избежать рисков попадания кленбутерола в кровь. Также, если в одной из этих стран проводятся сорвенования, принимающая сторона или правительство должны гарантировать безопасность пищи, предоставленной спортсменам," - прокомментировал решение власте КНР гендиректор ВАДАДэвид Хоумен, передает пресс-служба "РУСАДА".

ЛБ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан