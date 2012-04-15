Почему у Светланы Светличной практически нет целлюлита

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15 апреля 2012, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]

Актриса редко посещает салоны красоты и не тратится на дорогие косметические средства и процедуры. При этом тело Светличной стройное и подтянутое, а сама актриса активна и жизнерадостна.



А самое главное - постоянно привлекает внимание мужчин, по большей части ей в сыновья годящихся. Секрет Светличной прост: каждый день - прохладный душ, как лучшее средство для бодрости и омоложения. Как считает актриса, душ с самого утра – это самый лучший способ для того, чтобы окончательно проснуться и мгновенно зарядиться взрывом энергии до самого вечера. Также во время душа можно легко сделать пиллинг для очистки кожи. Для того, чтобы принять душ, необходимо очень мало времени, что немаловажно для современной женщины. Актриса не любит валяться в ванных, считая это уделом для ленивых женщин. Именно душ она считает источником ее молодости, сообщает uznayvse.ru. "С помощью сильной и мощной струи холодной воды я делаю эффективный массаж, направленный на борьбу с целлюлитом, и его у меня практически и нет. Правда", - говорит Светличная.

Напомним, что ровно через месяц, 15 мая, заслуженной артистке РСФСР исполнится 72 года.