Экологи: без знания китайской грамоты лучше не пользоваться продукцией КНР

Китайцы в Китае занялись разоблачением опасного для людей надувательства: предприятия КНР предлагают потребителям средства, которые на день возвращают молодость, но взамен навсегда забирают здоровье.

Ряд китайских экологических организаций, сообщила газета "Хуаньцю шибао", заявили, что в 23 % косметического крема по отбеливанию кожи, который они приобрели в магазинах нескольких крупных китайских городах, имеется недопустимо высокое содержание ртути или, как ее еще называют, "металла меркурия".

Китайские экологи закупили в десяти китайских городах около 500 видов различных кремов для отбеливания кожи и удаления веснушек. Покупали не в захудалых магазинчиках, где, не секрет, можно попасть и на контрафактный товар, а в солидных оптовых универмагах, торговых центрах и супермаркетах, в которых под косметику отведены огромные залы, где от менеджеров можно получить необходимые разъяснения, передает ИТАР-ТАСС. Объектом их внимания стали наиболее популярные среди местных модниц косметические бренды. Оказалось, что, в частности, в косметике с торговой маркой "Тунжэньтан ишэн" содержание ртути почти в десять раз превышало допустимую норму.

Между тем, бренд "Тунжэньтан" - марка старинной и солидной китайской фармацевтической компании, специализирующейся на препаратах традиционной китайской медицины, имеющей свои магазины в элитных районах многих городов Поднебесной. А представитель компании заявил "Хуаньцю шибао", что она никогда не выпускала такие кремы и, скорее всего, это подделка под известную торговую марку.

Тем временем в закупленных в одном из интернет-магазинов кремах торговой марки "Юйчунь ханьфан" содержание ртути было превышено в 7,3 раза по сравнению с допустимым. Сам же онлайновый магазин на своем сайте утверждал, что продает только сертифицированную продукцию.

Между тем, по словам медиков, употребление такого рода кремов с таким огромным содержанием ртути может разрушить нервную систему, повредить работе почек и вообще негативно сказаться на общем состоянии человека. По словам медиков из Чаоянской больницы Пекина, которая специализируется на лечении профессиональных заболеваний и отравлений медицинскими препаратами, в последние годы к ним стало поступать все большее число женщин, страдающих от отравления ртутью после употребления кремов.