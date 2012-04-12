Николай Дроздов поделился секретами долголетия

В мае телеведущий будет праздновать полувековой юбилей своей творческой деятельности. И в этом году ему исполняется 75 лет – двойной юбилей. При этом звездой ТВ-экрана 74-летний Дроздов себя не считает.



В быту Николай Николаевич нетребователен.Он счастлив тем, что в семье - гармония , есть любимая работа и каша по утрам. По Москве он передвигается в метро.



В свободное от съемок время Дроздов выступает послом доброй воли ООН, спасает леса Эквадора и занимается благотворительностью, помогая детям, которые родились с заячьей губой или волчьей пастью. Успевать везде ему помогает выработанный годами режим.

«Если лечь до двенадцати ночи, спящий человек попадает на поезд с ангелами. Если же пойти в кровать позже, душа переносится в какое-то страшное место. А вот вставать надо до 6-ти утра. Я вот приучил себя просыпаться в 5:45, причем встаю сам, без будильника».



День Николая Дроздова начинается с зарядки. Он привык следить за собой и считает, что с возрастом нагрузку надо только увеличивать. «Если тебе еще нет 30-ти, на зарядку хватит 10–15 минут, если 30–45 лет, то около получаса. После 45 лет утренним тренировкам надо уделять час, а после 60 лет — в два раза больше», — уверен телеведущий, сообщает medikforum.ru.



Еще один секрет Николая Дроздова в том, что по утрам вместо чая или он пьет два стакана теплой чуть подсоленной воды. На завтрак ведущий ест кашу, которую ему готовит супруга. «Пшенную и манную каши я не очень люблю, а вот овсяной, если добавить в нее ложечку меда, готов питаться до конца жизни», - говорит телеведущий.



У Николая Николаевича две дочери. Одна стала ветеринаром, а другая биологом. Николай Николаевич души не чает в маленьком внуке Филарете. В редкие свободные минуты дедушка с удовольствием отводит Филарета в детский садик.

Скоро состоится концерт, приуроченный двойному юбилею Дроздова, средства от которого пойдут на благие дела.