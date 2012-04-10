Страдающим от храпа достаточно отрезать язык

Около двухсот тысяч жителей России страдает от расстройства под названием "апноэ" во сне. Из-за него в течение ночи у них несколько раз на короткое время останавливается дыхание.



Человек часто просыпается, из-за чего утром чувствует себя разбитым. Кроме того, жертвы апноэ во сне очень громко храпят из-за сужения верхних дыхательных путей.

До последнего времени медицина не могла предложить ни одного радикального способа лечения храпа. По оценкам врачей, примерно 40% всего взрослого населения храпит, а из них у каждого десятого имеется апноэ во сне в самой распространенной его обструктивной форме.

Мужчины страдают от этого расстройства в два раза чаще женщин. И теперь у всех жертв апноэ появился шанс на полное исцеление. Хирургическая операция, получившая название трансоральная робо-хирургия поможет им избавиться от храпа раз и навсегда. В ходе данной процедуры лазер отрезает у пациента небольшой кусочек языка.

Кусочек с задней части языка, поэтому человек не будет шепелявить . Операция показана пациентам с самыми тяжелыми случаями апноэ во сне, при которых от храпа человека просыпаются жители соседних квартир. После операции примерно в течение 48 часов сохраняются неприятные ощущения при глотании, пациенты должны воздерживаться от твердой пищи.

Единственное «но»…Операция не проводится с людьми, страдающими от ожирения, так как жир вокруг шеи негативно влияет на успешный исход. Американские врачи, разработавшие эту методику, используют для проведения операции знаменитого робота-хирурга "Да Винчи", с помощью которого уже долгое время вырезают опухоли простаты, сообщает medikforum.ru.



