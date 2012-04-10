Орехи миндаль помогают похудеть

Диетологи рекомендуют людям, соблюдающим диету, на завтрак съедать гость орехов миндаль. Американские специалисты по питанию говорят, что миндаль помогает худеющим придерживаться диеты и сбросить избыточный вес.

Этот орех имеет низкий гликемический индекс или показатель роста сахара и инсулина в крови. Благодаря таким свойствам миндаля человек быстрее насыщается и потом долго не испытывает чувство голода.

В США исследователи из Университета Пердью в ходе эксперимента установили, что добровольцы, съедавшие на завтрак миндаль, дольше оставались сытыми. А в их крови не поднимался уровень сахара.

Гликемический индекс показывает, как быстро после потребления продукта растут показатели сахара в крови. Диетологи считают, что миндаль полезен для людей, страдающих диабетом. Но о калориях забывать нельзя никогда.