Орехи миндаль помогают похудеть
10 апреля 2012, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]
Диетологи рекомендуют людям, соблюдающим диету, на завтрак съедать гость орехов миндаль. Американские специалисты по питанию говорят, что миндаль помогает худеющим придерживаться диеты и сбросить избыточный вес.
Этот орех имеет низкий гликемический индекс или показатель роста сахара и инсулина в крови. Благодаря таким свойствам миндаля человек быстрее насыщается и потом долго не испытывает чувство голода.
В США исследователи из Университета Пердью в ходе эксперимента установили, что добровольцы, съедавшие на завтрак миндаль, дольше оставались сытыми. А в их крови не поднимался уровень сахара.
Гликемический индекс показывает, как быстро после потребления продукта растут показатели сахара в крови. Диетологи считают, что миндаль полезен для людей, страдающих диабетом. Но о калориях забывать нельзя никогда.