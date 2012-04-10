Онищенко: Пик заболеваемости гриппом и ОРЗ в этом сезоне в России пройден

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко сообщил, что пик заболеваемости гриппом и ОРЗ в этом сезоне в России пройден.

По словам Онищенко, заболеваемость активно идет на спад. Но, как он уточнил, недельные эпидпороги по гриппу и ОРЗпревышены в 18 регионах РФ: Астраханской, Архангельской, Вологодской,Свердловской, Челябинской, Амурской, Рязанской, Кемеровской областях, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Магадане, Якутии, Бурятии, в Приморье, в Хабаровском, Алтайском, Ставропольском иКрасноярском краях.

По словам главы Роспотребнадзора, недельные эпидпороги по гриппу и ОРЗ также превышены в 14 городах: Санкт-Петербурге, Костроме, Смоленске,Великом Новгороде, Чебоксарах, Оренбурге, Салехарде, Ханты-Мансийске,Чите, Рязани, Ставрополе, Улан-Удэ, Барнауле и Красноярске, передает Интерфакс.

За прошлую неделю на карантин из-за гриппа в 17 российских регионах были закрыты три школы и 25 детских садов.

По данным Роспотребнадзора, за минувшую неделю в Москве гриппом и ОРЗзаболели около 70 тысяч человек, более половины из них дети. 854 человекабыли госпитализированы.