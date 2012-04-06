Возбуждено уголовное дело о массовом отравлении малышей в Северной Осетии

На северо-западе Северной Осетии полтора десятка детишек из села Эльхотово попали в больницу с диагнозом "острое отравление" из дошкольного учреждения. СКР возбудил дело о нарушении санэпид правил. Малыши приходят в себя.

"4 апреля 2012 года в течение дня из детского сада "Ивушка" в селении Эльхотово Кировского района в центральную районную больницу были госпитализированы 15 детей в возрасте от 2-х до 4-лет с подозрением на отравление. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение сантитарно-эпидемиологических правил), предварительное расследование по которому проводится", - передает пресс-служба СКР.

Следователями проведен осмотр места происшествия, допрошены родители детей и весь персонал детского сада, изъята необходимая документация, для проведения судебных экспертиз взяты образцы продуктов питания.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Кроме того, в рамках расследуемого уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение сантитарно-эпидемиологических правил и поставку продуктов питания в детский сад. Расследование уголовного дела продолжается.

"АН" писали, что в Подмосковье в четверг следственными органами Следственного комитета РФ по МО возбуждено уголовное дело в связи с массовым заражением острой кишечной инфекцией воспитанников детского сада "Радость" в Люберцах.

В четверг еще более серьезный инцидент произошёл в детском саду-тёзке люберецкого с калмыцким акцентом. Там в четверг умер один из шести воспитанников яшалтинского детского садика "Байр" ("Радость"), заражённых острой кишечной инфекцией.