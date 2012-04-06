Что может посоветовать женщинам Ани Лорак

Ани уверена, что любая женщина может выглядеть королевой. Секрет кроется в здоровом образе жизни, гармонии в душе и правильно подобранной косметике. Своим поклонницам Каролина Куек советует почаще находить время на себя.



Несмотря на плотный график и постоянную занятость, неотложных дел у певицы не бывает. Спать надо по 8 часов в день, не меньше, считает она. Всех денег не заработаешь, интересные проекты будут всегда, а если человек не высыпается -соображает хуже, ведет себя агрессивнее, да и выглядит не лучшим образом.



2. Многие женщины доверяют стилистам и визажистам, которые дают советы, раскрывая секреты красоты с экрана или со страниц женских журналов. Певица не советует неукоснительно им следовать, так как они могут подойти не каждой. Экспериментировать над своей внешностью, по мнению Лорак, нужно только предварительно посоветовавшись с профессионалом.



3. В еде певица себя мало ограничивает. Артистка не является поклонницей диет. Питание должно быть здоровым и сбалансированным, и этого вполне достаточно. В ее ежедневный рацион входят йогурты, овощи, фрукты и рыба (чаще всего, лосось).



4. Каждое утро Ани занимается гимнастикой, сообщает medikforum.ru. В «обязательную» программу входят упражнения на пресс и растяжки.



5. Красота, по мнению певицы, это и отражение гармонии, царящей в душе. Если женщина любит, ее взгляд становится мягким и нежным, а улыбка более теплой и искренней. Если же в личной жизни что-то не складывается, надо найти что-то, что поднимет настроение, а довольное выражение глаз легко подчеркнуть при помощи макияжа.



