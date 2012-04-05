В Подмосковье заведено дело о заражении воспитанников детсада в Люберцах

В Подмосковье в четверг следственными органами Следственного комитета РФ по МО возбуждено уголовное дело в связи с массовым заражением острой кишечной инфекцией воспитанников детского сада "Радость" в Люберцах.

Такова реакция СКР на сюжет, появившийся 27 января на одном из федеральных телеканалов. В нём рассказывалось о массовом малышей в люберецком детсаду №58 "Радость".

"По результатам проведенной проверки в деятельности работников детского сада были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил, в результате чего в ходе приготовления пищи и ее раздачи по группам в еду попал норовирус1, что повлекло инфекционное заболевание детей", - сообщает в четверг прес-служба СКР.

Возбуждено уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и небезопасное оказание услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

"АН" писали, что еще более серьезный инцидент произошёл на юге страны в детском саду-тёзке люберецкого с калмыцким акцентом. Там сегодня умер один из шести воспитанников яшалтинского детского садика "Байр" ("Радость"), заражённых острой кишечной инфекцией.

Норовирусная инфекция (норовирус) – острая кишечная инфекция. Норовирусы очень заразны: всего 10-100 частиц вируса достаточно для заражения человека. Поэтому попадание этого вируса в детский коллектив очень часто ведет к быстрому распространению кишечной инфекции среди детей. Первые симптомы заболевания появляются через 24-48 ч после заражения. Это может быть понос, сильная тошнота, повышение температуры. Норовирусная инфекция может вызывать у детей многократную рвоту. Но, в отличие от взрослых, у детей обезвоживание организма происходит намного быстрее. В такой ситуации сильное обезвоживание может привести к гибели ребенка.



После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период, около 8 недель. После этого срока человек может снова заразиться норовирусом и заболеть.