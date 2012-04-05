СКР: массовое отравление в Калмыкии, умер ребёнок, возбуждено дело (ВИДЕО СКР)

В Калмыкии шесть воспитанников детского садика "Байр" ("Радость") попали в больницу с острой кишечной инфекцией. В четверг один из них скончался. Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

"С 31 марта по 4 апреля в Яшалтинскую районную больницу были госпитализированы шесть малолетних детей с диагнозом "острая кишечная инфекция неясной этиологии". После поступления данной информации было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, предназначенных для детей в возрасте до шести лет)", — сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

5 апреля, после смерти одного из госпитализированных детей, возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

В настоящее время следователи проводят осмотр в детском саду "Байр", из которого были госпитализированы дети. Изымаются образцы для дальнейшего исследования и установления источника возбуждения инфекции. Для установления смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Маркин пообещал, что будут предприняты все меры для установления и привлечения к ответственности всех, кто виновен в несвоевременном принятии мер по выявлению и локализации источника заражения независимо от их должностного положения и ведомственной принадлежности.

ВИДЕО СКР: