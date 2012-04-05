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Прививки от гриппа для взрослых, как выясняется, бесполезны

5 апреля 2012, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Прививки от гриппа для взрослых, как выясняется, бесполезны

Хотя на прививки от гриппа в мире тратятся огромные суммы, в новом докладе датских ученых- медиков утверждается, что вакцинация взрослых здоровых людей дает незначительный эффект в предотвращении  заболевания.


Сотрудники Института общественного здравоохранения Орхусского университета сомневаются в целесообразности и эффективности прививок от гриппа, на которые ежегодно тратятся миллионы.
Проанализировав всю доступную на сегодняшний день информацию, они не нашли  подтверждения того факта, что вакцинация от гриппа усиливает защиту организма.
В лучшем случае, по словам исследователя Луизы Ернсков Педерсен, вакцинация дает незначительный положительный результат для взрослого здорового человека. Лучше бы те серьезные средства, выделяемые на вакцинацию средства, расходовать на улучшение гигиенических условий в помещениях.
Более того, официальные заявления относительно полезности вакцинации не гарантируют, что привитый человек не заболеет, ведь вирус гриппа постоянно мутирует, а вакцина не универсальна. Об этом часто говорит и набирающее силу движение родителей, отказывающихся от прививок. Глава департамента лицензий на лекарства в Национальном агентстве медикаментов Стеффен Тиртструп отмечает, что "вакцина защищает большинство людей от вируса, на основе которого она была изготовлена. Проблема, однако, в том, что уже много лет вакцины, которые мы используем, не соответствуют новым штаммам вируса", цитирует его слова ИТАР-ТАСС.

В России, как отмечает главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, ситуация с гриппом и ОРЗ в целом спокойная. Скорее всего, эпидемия гриппа уже не начнется.
Правда, в ряде регионов эпидемическая обстановка напряжена. В частности, пороги превышены в Калужской, Архангельской, Вологодской, Свердловской, Челябинской, Амурской, Магаданской, Кемеровской, Рязанской, Волгоградской областях, в Бурятии, Якутии, Приморье, Ненецком автономном округе, Красноярском, Ставропольском, Алтайском, Хабаровском краях и в Еврейской автономной области.
Особо выделяются города Саранск, Чебоксары, Оренбург, Ханты-Мансийск, Салехард, Чита, Иркутск, Томск, Рязань, Ставрополь, Якутск и Барнаул. Также в 22 субъектах продолжает действовать карантин в ряде школ и дошкольных учреждений. В Москве и Санкт-Петербурге ситуация спокойная.


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