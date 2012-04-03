В России со вторника состав аптечки выездных бригад "скорой помощи" дополнен за счет обезболивающих и наркотических средств, применяемых при болевых синдромах, сообщают в Минздравсоцразвития РФ.

"Новая укладка, согласно утвержденному приказу, пересмотрена в соответствии с перечнем жизненно важных лекарственных препаратов, в частности, добавлен и расширен состав обезболивающих и наркотических средств, которые наиболее важны при болевых синдромах", - сообщила директор Департамента организации медицинской профилактики, медицинской помощи и развития здравоохранения министерства Ольга Кривонос, которую цитирует пресс-служба Минсоцздрава, передает Интерфакс.

"Изменения состоят в том, что в укладках бригад скорой помощи в достаточном количестве будут лекарственные препараты, которые применяются при острых инфарктах миокарда, остром коронарном синдроме. Именно эти препараты позволят уже в машине "скорой помощи" начинать активное лечение. Эффект будет незамедлительным в виде сохранения многих жизней", - говорится в сообщении.