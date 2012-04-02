Российские геронтологи открыли секрет долголетия

О том, что ресурсы человеческого организма рассчитаны на то, чтобы мы могли дожить до 100-110 лет, ученые говорят уже давно. Но вот как заставить эти ресурсы работать «по полной», не позволяя сопутствующим возрасту заболеваниям и проблемам сокращать жизнь? Похоже, российские ученые нашли ответ. Специалисты из Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН открыли вещества, позволяющие предотвратить старение организма. Оказалось, что «эликсир молодости» - пептиды являются неотъемлемой частью нашего организма.

Для начала рассмотрим механизм работы здорового организма. Для того, чтобы каждая клетка выполняла именно свои, строго обозначенные функции (синтез определенных белков), в ней должны быть активны определенные участки ДНК (гены) в строго определенных хромосомах. А молекула ДНК становится активной, если происходит ее адресное взаимодействие с уникальными «умными» короткими молекулами, состоящими из аминокислот, т.е. пептидами определенного состава и конфигурации. Это значит, что в клетках каждого органа работают свои собственные пептиды (в печени одни, в почках другие, в легких – третьи и т.д.).

С возрастом и при различных заболеваниях наблюдается одна и та же картина: работа органов и систем организма нарушается, потому что в их клетках снижается синтез белка из-за резкого сокращения количества жизненно важных пептидов. Дефицит пептидов существенно ускоряет износ тканей и старение организма. Ведь для правильной работы клеток нужно оптимальное количество своих пептидов. Вот почему необходимо периодически восполнять дефицит пептидов в организме.

Именно пептиды, полностью идентичные содержащимся в человеческом организме, являются основой «эликсира молодости» - комплекса биорегуляторов, созданного отечественными специалистами. Над созданием anti-age препаратов работали и продолжают работать лучшие умы человечества, но на сегодняшний день только геронтологам из Санкт-Петербурга удалось разработать препараты, которые являются единственными научно доказанными средствами возвращения молодости и продления жизни.

Адресно взаимодействуя с генами, пептидные биорегуляторы регулируют синтез белка в клетках и восстанавливают функции органов и систем человека. Их отличительной особенностью является именно физиологическое регулирующее действие. При этом они не обладают побочными эффектами и не вызывают аллергических реакций, поскольку состоят из природных аминокислот, присутствующих в нашем организме.

Проще говоря, пептиды нормализуют основные процессы в клетках, и они начинают функционировать в пределах нормы, на оптимальном для своего возраста уровне. Еще одним немаловажным преимуществом пептидов является их выраженное противоопухолевое действие. Доказано, что комплексное применение пептидных биорегуляторов позволяет снизить риск развития онкопатологии до 5 раз.

Теперь у всех желающих есть возможность получить консультацию специалистов-геронтологов из Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии в Информационно-консалтинговом центре Лиги здоровья нации, расположенном на базе Павильона №5 Всероссийского выставочного центра. На основании полученных данных в процессе консультации составляется индивидуальная программа биорегуляции, и даются необходимые рекомендации. При наличии серьезной патологии будут даны рекомендации по детальному обследованию у профильных специалистов.