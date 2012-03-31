Возраст мебели в квартире важен для будущих мам

Обставляя квартиру для молодой семьи, надо обязательно покупать современную мебель в гостиную и особенно в спальню, а старую безжалостно выкидывать. Из-за старых диванов и шкафов забеременеть затруднительно.



Все дело в том, что обивка старой мебели, как установили американские ученые в ходе специального исследования, содержит опасное химическое вещество ПБДЭ -полибромированные дифенол-эфиры, негативно влияющее на уровень половых гормонов у женщин. То есть из-за древних диванов, пуфов и шкафов забеременеть молодой женщине затруднительно. Ученые доказали, что шансы женщин на успешное зачатие ребенка снижаются на целых 50%, если в их крови обнаруживается высокий уровень ПБДЭ. Помимо этого в квартирах со старой мебелью увеличивается риск выкидышей у беременных женщин.

Особым огнезащитным составом, содержащим ПБДЭ, обрабатывали продукцию на мебельных фабриках в 60-70-е годы XX столетия. Это химическое вещество использовали и при производстве бытовой электроники, тканей, ковров и пластика. Существует 209 различных бромированных антипиренов, но для коммерческого использования были созданы три состава: пентаПБДЭ, октаПБДЭ и декаПБДЭ, пишет The Daily Telegraph. Вещества включены в список стойких органических загрязнителей Стокгольмской конвенции, и их применение запрещено в Европе с 1990-х годов, сообщает annews.ru.

Несмотря на то, что с 90-х ПБДЭ не используют в производстве мебели, но свое опасное действие химикат продолжает оказывать там, где со старыми вещами расставаться не торопятся - его частицы проникают в мебельную пыль и вместе с воздухом попадают в организм человека.

Офисная мебель так же должна быть сделана из натуральных материалов.