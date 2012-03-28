Четырехлетний малыш умер от скарлатины из-за отказа в госпитализации (ВИДЕО)

В Калининграде проводят расследование по факту гибели четырехлетнего ребенка из Зеленоградска. Сначала медики не смогли поставить правильный диагноз, а затем не нашли места в больнице. Мальчика возили по клиникам до тех пор, пока не стало слишком поздно.

Сами врачи во всем винят мать ребенка. Следствие предварительно полагает, что причиной гибели мальчика стал инфекционно-токсический шок при скарлатине тяжелой формы. Это значит: болезнь вовремя не начали лечить и в организме стали происходить необратимые процессы.

Ольга Барболина с ужасов вспоминает четыре дня, в течение которых на ее глазах угасал сын.

"Я была в трех больницах, и в одной из этих больниц мы могли бы спасти ребенка. Может, надо было умолять, просить. Я не понимала тогда, насколько это серьезно. Врачи смотрели мне в глаза и говорили: все нормально, можете лечить амбулаторно. Я верила врачам", — вспоминает Ольга.

Сережа почувствовал недомогание во время прогулки. Фельдшер скорой помощи сообщила, что у мальчика обычное ОРВИ и, несмотря на температуру и слабовыраженную сыпь, ехать в больницу не обязательно. Сославшись на предписание, она попросила Ольгу написать отказ от госпитализации. После этого на очередной вызов "неотложка" уже не отреагировала.

Терапевт посоветовала Ольге самостоятельно отвезти ребенка в Калининград. В областной детской клинике предположили, что у мальчика скарлатина, но ребенка не приняли, перенаправив в инфекционную больницу.

"Там уставшего, больного малыша госпитализировать тоже не захотели. У нас нет мест, у вас легкая форма. Когда ее отправили лечиться амбулаторно, она была в шоке: "Как я буду ребенку колоть уколы — я не медик!" Ее врачи успокоили. А на следующий день ребенок умер", — говорит подруга Ольги Барболиной Екатерина Гахова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей". Следствие пытается разобраться и в том, почему врачи реанимации не уведомили о смерти ребенка правоохранительные органы сразу, как обычно.

"Устанавливаются конкретные лица из числа медперсонала, по вине которых скончался мальчик. По одной из версий следствия, как раз таки несвоевременная госпитализация и привела к таким тяжелым последствиям", — говорит старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Калининградской области Марианна Андрюшина.

В районной клинике Зеленоградска объясняют, что для спасения Сережи сделали все возможное. В потере драгоценного времени здесь, скорее, склонны винить саму Ольгу.

"Участковый врач смотрел на дому, давал назначения — мать их не выполняла. Есть течение болезни, которое мы предсказать не в состоянии — по объективным причинам. Медицина не всемогуща", — говорит замглавного врача Зеленоградской центральной районной больницы Михаил Друкер.

Свое расследование проводят и в областном Минздраве, но пока все заседания с участием врачей проходят за закрытыми дверями. Ни чиновники, ни представители лечебных учреждений, куда за помощью обращалась Ольга Барболина с больным сыном, комментировать ситуацию не хотят.