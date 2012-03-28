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Братские груднички, пострадавшие по вине медиков, идут на поправку (ВИДЕО)

28 марта 2012, 09:38 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

Братские груднички, пострадавшие по вине медиков, идут на поправку (ВИДЕО)
Фото с сайта vesti.ru

В Иркутской области врачи отмечают в среду положительную динамику в состоянии здоровья всех пятерых грудничков, которым в субботу в одной из больниц Братска были сделаны уколы с превышенной дозой лидокаина.

Об этом сообщил в среду Александр Посаженников — главный врач Братской детской городской больницы, где сейчас находятся малыши.

"Состояние здоровья всех пятерых детей стабилизировалось. Двое из них, учитывая положительную динамику по основному заболеванию, готовятся к выписке. Может быть, завтра их выпишут", — сказал он, передает Интерфакс.

По словам главврача больницы, годовалый ребенок, чье состояние из-за осложнений по основному заболеванию (гастроэнтерит), было наиболее тяжелым, пока остается в реанимации. Но уже сегодня медики рассчитывают перевести его в инфекционное отделение.

Напомним, в субботу вечером 24 марта дети в возрасте до двух лет были переведены в реанимационное отделение из Братской городской больницы №3, где после начатого лечения их состояние резко ухудшилось. Как выяснилось, малыши получали антибиотик с превышенной концентрацией лидокаина.

Следственными органами по этому поводу возбуждено уголовное дело по части второй статьи 238 Уголовного кодекса РФ, касающейся выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и предназначенных для детей в возрасте до шести лет.

Накануне медики и областные власти заверили, что последствия передозировки лидокаина у находящихся в Братской больнице детей устранены.

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