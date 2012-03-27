Попкорн полезнее, чем фрукты и овощи

Попкорн является одним из полезнейших диетических продуктов.То, что попкорн обладает низкой калорийностью, известно давно. Ученые из Университета Скрэнтона в Пенсильвании выяснили, что этот продукт не менее полезен, чем фрукты и овощи.

Группа исследователей под руководством Джо Винсона установила, что в попкорне содержится повышенная концентрация антиоксидантов полифенолов. Именно по этому показателю попкорн обошел фрукты: 300 миллиграмм против 160, если сравнивать продукты в одинаковых пропорциях. К тому же в попкорне эти вещества гораздо полезнее, так как не растворены в воде, а сконцентрированы.

Таким образом попкорн борется с вредными, повреждающими клетки веществами. Все вещества содержатся в попкорне в высокой концентрации. В фруктах вода составляет 90%, а в попкорне всего 4. В попкорне также содержится много клетчатки и цельного зерна. Шелуху попкорна стоит съедать, а не выбрасывать.

Но добавки – соли, карамели, сахара – снижает полезные свойства попкорна. Диетологи предупреждают, что фрукты и овощи попкорном совсем заменить нельзя, так как он не содержит многих важных для организма питательных веществ.