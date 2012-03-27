Что надо есть, чтобы быстрее и качественнее загореть

Уже не за горами долгожданное лето – время отпусков, когда почти каждый хочет покрыться красивым шоколадным загаром. Да таким, чтобы он подольше сохранился. При этом мы не задумываемсяо правильной еде.



Многие целыми днями валяются на пляже, не подозревая, что для правильного загара необходимо правильно питаться. Пигмент меланин, который вырабатывается в нашем организме, придает коже цвет загара. Чем больше вырабатывается меланина, тем быстрее загорает кожа. Употребляйте продукты, способствующие выработке пигмента меланина. Эти продукты богаты витаминами А, С и Е. Они еще и защищают организм от вредного воздействия солнца.



Вот эти самые главные продукты для загара, богатые витамином А: жирная рыба (содержит омега-3 жирные кислоты, восстанавливающие поврежденные клетки кожи), печень, сыр (достаточно 20 граммов в день), яйца (лучше всмятку), творог (лучше брать 5-процентной жирности и съедать 70 граммов в день). Обязательно включите в свой рацион миндаль, арахис, финики, бананы, фасоль, коричневый (нешлифованный) рис. Морковь, персики и абрикосы, арбузы и дыни богаты бета-каротином. Защитят вас от вредного воздействия солнца грецкие орехи, миндаль, оливковое и подсолнечное масло, богатые антиоксидантами, сообщает uznayvse.ru. Морепродукты, грибы, фисташки, чеснок, лук, помидоры - эти продукты богаты селеном, который тоже является антиоксидантом и будет оберегать вас от вредного воздействия солнечных лучей.



Продукты, которые, наоборот, замедляют процесс загара: жирное, копченое, шоколад, чай, кофе.



