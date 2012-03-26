Головокружение после сна - признак болезни сердца

Американские ученые из Университета Северной Каролины уверены, что если человек, проснувшись и резко поднявшись с кровати, испытывает легкое головокружение – это говорит о признаках болезни сердца, пишет сайт Медвести.





Легкое головокружение говорит о резком снижении кровяного давления, которое весьма серьезно увеличивает риск развития сердечной недостаточности, что для людей в возрасте от 45-ти до 55-ти лет особенно опасно.

Научная работа проводилась на протяжении 17-ти лет, ученые наблюдали за артериальным давлением у 12363 участников: в положении лежа и когда они поднимались с кровати.

Руководитель исследований Кристин Джонс считает, что ортостатическая гипотензия (снижение кровяного давления) должна быть включена в перечень факторов, которые способствуют развитию сердечной недостаточности.