Всемирная организация здравоохранения назвала вегетарианство болезнью

Всемирная организация здравоохранения опубликовала расширенный список расстройств и психических заболеваний, подлежащих лечению: к списку болезней прибавились сыроедение и вегетарианство.





Сыроедение и вегетарианство включены специалистами ВОЗ в группу расстройства привычек и влечений F63.8.

Ранее стало известно, что в Испании в городе Малага семья сыроедов довела своих детей до комы строгой диетой, спасти детей едва удалось.