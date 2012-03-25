Мед обладает уникальными антиоксидантными свойствами, поэтому медики рекомендуют начинать и заканчивать свой день именно медом. Употребляя мед вместо сахара, можно дольше сохранять молодость и здоровье.



Уникальный биохимический состав меда способствует тому, что процессы регенерации в нашем организме начинают происходить быстрее, поврежденные клетки активнее заменяются новыми и выводятся наружу – в результате укрепляется самочувствие, становится сильнее сопротивляемость болезням, улучшается состояние кожи и нормализуется вес. Утром (натощак) и вечером (через 2 часа после ужина) пейте медовую воду, приготовить которую совсем просто: нужно растворить в стакане воды 1 чайную ложку меда – и залпом выпить этот микс. Только не забывайте, что вода должна быть прохладной, так как при температуре выше 42 градусов полезные свойства меда полностью теряются.



Две чайные ложки меда в день - это норма, которая усваивается без нагрузки на поджелудочную железу, и она действительно эффективна.